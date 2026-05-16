Жесткая предвыборная риторика: «Амбал», «Безмозглый шпион» и «Тупой Гаго» против «глупца»
У Трампа, вероятно, психическое расстройство, но диагноза нет

Die Zeit
18:45 818

В США обострились споры о физическом и психическом состоянии президента Дональда Трампа. Об этом пишет немецкая газета Die Zeit.

Издание отмечает, что в последние месяцы Трамп все чаще демонстрирует противоречивое поведение: делает резкие политические заявления, угрожает уничтожением других государств, проводит странные публичные выступления и демонстрирует признаки физической усталости.

В Сети также активно обсуждают синяки на руках президента, отеки лодыжек и неуверенную походку. На этом фоне все чаще звучит вопрос: способен ли он полноценно исполнять обязанности главы государства.

Особый резонанс вызвало заявление группы из 36 медицинских специалистов – неврологов, психиатров и психологов, большинство из которых являются профессорами американских университетов в отставке. В конце апреля они обнародовали открытое письмо с «медицинскими опасениями» относительно здоровья президента США. В письме говорится, что психическое состояние Трампа якобы ухудшается, а его поведение вызывает все большее беспокойство. 

Среди признаков, на которые обратили внимание медики, – хаотичный стиль речей, резкие изменения политической позиции, проблемы с концентрацией и импульсивность. Авторы письма также упоминают о «маниакально-подобных состояниях» и опасной риторике относительно применения силы.

Отдельно медицинские специалисты подчеркнули, что не считают свое заявление политическим. По их словам, они были вынуждены выступить публично, поскольку видят угрозу для общества. В письме говорится, что они «вынуждены предупредить о президенте Соединенных Штатов, который представляет все большую опасность для общественности».

Медики также заявили, что Трамп демонстрирует «нарциссические и маниакальные убеждения», в частности когда представляет себя исключительной или фактически непогрешимой фигурой.

Несмотря на громкий резонанс от открытого письма, в медицинской среде напоминают: ставить психиатрические или неврологические диагнозы без личного обследования считается неэтичным. Как объясняет Die Zeit, для подобных выводов необходимы длительные беседы с пациентом, тесты, анкеты, а иногда и лабораторные или инструментальные исследования мозга. 

Однако авторы статьи добавляют: невозможность поставить точный диагноз дистанционно еще не означает, что человек полностью здоров. По их мнению, ситуация вокруг президента США требует полноценного клинического обследования.

