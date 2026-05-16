Путин созвонился с президентом Эмиратов

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, сообщили в Кремле.

«Обсуждены вопросы, связанные с кризисной ситуацией на Ближнем Востоке и вокруг Ирана. С обеих сторон отмечена важность продолжения политико-дипломатического процесса по выработке компромиссных мирных договоренностей при должном учете интересов всех государств региона», - сказано в сообщении.

Стороны выразили «обоюдное удовлетворение успешным развитием российско-эмиратского взаимодействия в политической и торгово-экономической областях». «Лидеры условились о продолжении активных двусторонних контактов», - подчеркивается в сообщении.

Путин «поблагодарил эмиратскую сторону за регулярное содействие в решении гуманитарных задач в контексте украинского конфликта», отметили в Кремле.