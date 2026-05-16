«Карабах» попал в Лигу Европы. А там его ждет «Алюминий»

Обыграв в матче 32-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги «Имишли» (3:0), «Карабах» за тур до финиша чемпионата гарантировал себе 2-е место и путевку в Лигу Европы.

В сегодняшней игре отличились Камило Дуран, Марко Янкович и Абделла Зубир. Все мячи были забиты во втором тайме.

С 66 очками агдамцы на 7 очков опережают «Туран-Товуз», который сегодня проиграл в гостях «Шамахы» - 2:3.

«Карабах» почти наверняка начнет борьбу в Лиге Европы с 1-го квалификационного раунда. При жеребьевке экс-чемпион попадет в число «сеяных». Три потенциальных соперника уже известны: «Алюминий» (Словения), «Дерри Сити» (Ирландия) и «Вестри» (Исландия).