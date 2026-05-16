ВОЗ успокаивает по поводу хантавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что на данный момент нет доказательств того, что хантавирус, вызвавший вспышку на круизном лайнере, мутировал и стал более заразным или опасным. Об этом сообщает The Hill.
Директор по вопросам готовности к эпидемиям и пандемиям ВОЗ Мария Ван Керкхове сообщила, что генетики исследуют образцы вируса от инфицированных пассажиров.
«Они не обнаружили никаких изменений, которые свидетельствовали бы о том, что вирус стал более заразным или тяжелым», — заявила она.
После вспышки на круизном судне, в результате которой погибли три человека, пассажиров, покинувших лайнер, поместили под медицинское наблюдение и карантин.
Пассажиров из США доставили в Национальный карантинный центр в штате Небраска. Они могли либо остаться в центре, либо проходить мониторинг дома.
В ВОЗ подчеркнули, что строгие карантинные меры введены «из соображений осторожности», так как хантавирус способен передаваться между людьми.
Организация рекомендует всем, кто находился на борту судна, соблюдать 42-дневный карантин.
В то же время в ВОЗ подчеркнули, что общий риск для населения на данный момент остается низким.