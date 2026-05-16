ВОЗ успокаивает по поводу хантавируса

Директор по вопросам готовности к эпидемиям и пандемиям ВОЗ Мария Ван Керкхове сообщила, что генетики исследуют образцы вируса от инфицированных пассажиров.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что на данный момент нет доказательств того, что хантавирус, вызвавший вспышку на круизном лайнере, мутировал и стал более заразным или опасным . Об этом сообщает The Hill.

«Они не обнаружили никаких изменений, которые свидетельствовали бы о том, что вирус стал более заразным или тяжелым», — заявила она.

После вспышки на круизном судне, в результате которой погибли три человека, пассажиров, покинувших лайнер, поместили под медицинское наблюдение и карантин.

Пассажиров из США доставили в Национальный карантинный центр в штате Небраска. Они могли либо остаться в центре, либо проходить мониторинг дома.

В ВОЗ подчеркнули, что строгие карантинные меры введены «из соображений осторожности», так как хантавирус способен передаваться между людьми.

Организация рекомендует всем, кто находился на борту судна, соблюдать 42-дневный карантин.

В то же время в ВОЗ подчеркнули, что общий риск для населения на данный момент остается низким.