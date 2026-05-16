Кастро могут захватить, как Мадуро

Высокопоставленные чиновники США допускают захват бывшего лидера Кубы Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным газеты USA Today, США намерены предъявить обвинения 94-летнему Раулю Кастро. Они, предположительно, связаны с делом 30-летней давности, сообщили источники издания. В 1996 году кубинское правительство сбило два самолета, принадлежавшие гуманитарной организации.

NYT отмечает, что США уже использовали федеральное обвинение как предлог для вторжения в Венесуэлу. 3 января американские силы нанесли удары по Венесуэле, захватили президента Николаса Мадуро и его супругу, а затем вывезли их из страны.

«Высокопоставленные чиновники хотят по меньшей мере иметь возможность разыграть сценарий Венесуэлы снова», — пишет газета. NYT опросила источники, близкие к администрации американского президента. Собеседники издания отмечают высокую вероятность того, что план по захвату Рауля Кастро не одобрят. При этом, по их словам, такая угроза окажет давление на власти острова.