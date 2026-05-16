Дуров скучает по «иранским фейерверкам» в Дубае

Основатель Telegram Павел Дуров положительно оценил работу системы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов при атаках Ирана. Предприниматель заявил, что система ПВО страны «превосходно себя проявила», а сами удары снова назвал «иранским фейерверком».

По словам Дурова, после обстрелов жизнь в Дубае быстро возвращается к привычному ритму. «Дубай снова полон машин и толп людей. Уже скучаю по иранским фейерверкам — они помогли очистить город от тех, кого легко впечатлить», — написал бизнесмен в Telegram.

Дуров также сравнил уровень безопасности в ОАЭ и европейских странах. По его словам, жители Эмиратов «за налог 0% получают лучшую защиту, чем европейцы, которые платят 50%».

Ранее предприниматель уже высказывался о безопасности в Эмиратах. В марте он заявлял, что в Дубае, несмотря на ракетные угрозы, безопаснее, чем в ряде европейских стран из-за более низкого уровня преступности.