Жесткая предвыборная риторика: «Амбал», «Безмозглый шпион» и «Тупой Гаго» против «глупца»

Суд во Франции начинает дело против саудовского кронпринца

19:31 252

Во Франции начнут расследование по жалобе ряда НПО против наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана, которого считают причастным к убийству оппозиционного журналиста в 2018 году. Об этом сообщает Euronews.

После того как организации Trial International и «Репортеры без границ» подали жалобу на саудовского наследного принца Мохаммеда бин Салмана, французский следственный судья займется расследованием гибели саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Оппозиционный журналист, проживавший в США, был убит в 2018 году в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Его расчлененное тело так и не было найдено. Американские спецслужбы возложили прямую ответственность на Мохаммеда бин Салмана.

В июле 2022 года, во время визита наследного принца во Францию, организации Trial International и Democracy for the Arab World Now (DAWN), где работал Джамаль Хашогги, обратились в суд, а позднее к ним присоединились и «Репортеры без границ».

Однако Национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) выступила против открытия расследования во Франции, сочтя, что эти организации не имеют права подавать жалобу по такого рода преступлениям. Это решение резко раскритиковал адвокат «Репортеров без границ» Эмманюэль До, который заявил о «политическом прагматизме во имя высших экономических интересов Франции, чтобы не раздражать саудовские власти».

Подавшие жалобу организации обвиняют Мохаммеда бин Салмана в соучастии в пытках и насильственном исчезновении, совершенных организованной группой, в частности в том, что он «распорядился совершить убийство путем удушения» Джамаля Хашогги своими подчиненными.

По мнению апелляционного суда, «исключать возможность того, что эти действия могут быть квалифицированы как преступления против человечности, нельзя».

В Национальной антитеррористической прокуратуре подтвердили, что «жалобу теперь будет рассматривать следственный судья подразделения по расследованию преступлений против человечности».

DAWN, которая в итоге не сможет выступать по делу гражданским истцом, назвала происходящее «важным шагом на пути к правосудию». 

После периода фактической изоляции от международного сообщества Саудовская Аравия со временем восстановила свои позиции. Во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме в конце 2025 года Мохаммед бин Салман назвал это убийство «огромной ошибкой», однако так и не признал своей причастности.

