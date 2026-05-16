Мир откладывается. Сторонники Оджалана прячут оружие в пещерах?

Инициированный правящей коалицией (Партией справедливости и развития и Партией националистического движения) и поддержанный курдской Партией равенства народов и демократии (DEM) процесс «Турция без террора» с февраля переживает период застоя. Последним шагом в рамках данного процесса стал совместный отчет профильной комиссии, опубликованный 18 февраля 2026 года. С момента начала процесса, инициированного лидером Партии националистического движения (МНР) Девлетом Бахчели в октябре 2024 года, прошло 19 месяцев, а с момента призыва лидера Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдуллы Оджалана, пожизненно заключенного на острове Имралы, к разоружению организации 27 февраля 2025 года — 15 месяцев. Ожидается, что представители партии DEM до праздника Гурбан посетят остров и встретятся с Оджаланом, чтобы устранить этот застой в процессе.

При этом представители DEM утверждают, что застой вызван отсутствием юридических шагов, которые должно предпринять правительство. Тюлай Хатимоуллары, одна из сопредседателей партии, подтвердив наличие застоя, обратилась к председателю парламента Турции Нуману Куртулмушу. Другой сопредседатель DEM, Тунджер Бакирхан, заявил, что процесс «Турция без террора», направленный на разоружение РПК, невозможно завершить исключительно мерами безопасности: правительство должно начать юридические реформы. Как ранее писал haqqin.az, в ходе первого этапа процесса, направленного на ликвидацию РПК, Национальная разведывательная организация (MIT) и Министерство национальной обороны Турции должны были наблюдать, выполняет ли организация решение о разоружении в Северном Ираке. Затем на основе отчетов этих структур должен был начаться юридический этап. Юридический этап предусматривал реинтеграцию в общество членов РПК, не совершивших преступлений, а для совершивших преступления — возможность воспользоваться статьями о раскаянии и получить смягчение наказания. Лидеры РПК, численность которых оценивается примерно в 200 человек, должны были либо жить под контролем в Ираке, либо быть переведены в третьи страны. Комиссия «Турция без террора», созданная в парламенте всеми партиями, кроме партии İYİ (Хорошая партия, создана выходцами из правой Партии националистического движения. Ее председатель — Мераль Акшенер. Партия поддерживает принципы и идеалы основателя Турции Мустафы Кемаля Ататюрка), также определила подтверждение разоружения РПК как обязательное условие для начала законодательных изменений.

Однако источники в правящей Партии справедливости и развития (ПСР), с которыми говорил haqqin.az, связывают застой с нежеланием РПК полностью сложить оружие. По их информации, после символической церемонии сдачи оружия, состоявшейся 11 июля 2025 года в пещере Джасене близ Сулеймании, фактически не было сделано ни одного шага. Ответственные за вопросы безопасности представители правящей партии связывают это «нежелание» с процессами, связанными с Ираном. Считается, что РПК приостановила разоружение под влиянием сигналов, поступающих из Израиля, и рассчитывает участвовать в возможных будущих наземных операциях против Ирана. Однако источники в ПСР предупреждают, что государству известны данные о складах оружия и пещерах, находящихся под контролем РПК, и юридический процесс начнется только после полной сдачи оружия.