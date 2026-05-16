Мир откладывается. Сторонники Оджалана прячут оружие в пещерах?

Инициированный правящей коалицией (Партией справедливости и развития и Партией националистического движения) и поддержанный курдской Партией равенства народов и демократии (DEM) процесс «Турция без террора» с февраля переживает период застоя. Последним шагом в рамках данного процесса стал совместный отчет профильной комиссии, опубликованный 18 февраля 2026 года.
С момента начала процесса, инициированного лидером Партии националистического движения (МНР) Девлетом Бахчели в октябре 2024 года, прошло 19 месяцев, а с момента призыва лидера Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдуллы Оджалана, пожизненно заключенного на острове Имралы, к разоружению организации 27 февраля 2025 года — 15 месяцев. Ожидается, что представители партии DEM до праздника Гурбан посетят остров и встретятся с Оджаланом, чтобы устранить этот застой в процессе.
При этом представители DEM утверждают, что застой вызван отсутствием юридических шагов, которые должно предпринять правительство. Тюлай Хатимоуллары, одна из сопредседателей партии, подтвердив наличие застоя, обратилась к председателю парламента Турции Нуману Куртулмушу. Другой сопредседатель DEM, Тунджер Бакирхан, заявил, что процесс «Турция без террора», направленный на разоружение РПК, невозможно завершить исключительно мерами безопасности: правительство должно начать юридические реформы.
Как ранее писал haqqin.az, в ходе первого этапа процесса, направленного на ликвидацию РПК, Национальная разведывательная организация (MIT) и Министерство национальной обороны Турции должны были наблюдать, выполняет ли организация решение о разоружении в Северном Ираке. Затем на основе отчетов этих структур должен был начаться юридический этап.
Юридический этап предусматривал реинтеграцию в общество членов РПК, не совершивших преступлений, а для совершивших преступления — возможность воспользоваться статьями о раскаянии и получить смягчение наказания. Лидеры РПК, численность которых оценивается примерно в 200 человек, должны были либо жить под контролем в Ираке, либо быть переведены в третьи страны. Комиссия «Турция без террора», созданная в парламенте всеми партиями, кроме партии İYİ (Хорошая партия, создана выходцами из правой Партии националистического движения. Ее председатель — Мераль Акшенер. Партия поддерживает принципы и идеалы основателя Турции Мустафы Кемаля Ататюрка), также определила подтверждение разоружения РПК как обязательное условие для начала законодательных изменений.
Однако источники в правящей Партии справедливости и развития (ПСР), с которыми говорил haqqin.az, связывают застой с нежеланием РПК полностью сложить оружие. По их информации, после символической церемонии сдачи оружия, состоявшейся 11 июля 2025 года в пещере Джасене близ Сулеймании, фактически не было сделано ни одного шага.
Ответственные за вопросы безопасности представители правящей партии связывают это «нежелание» с процессами, связанными с Ираном. Считается, что РПК приостановила разоружение под влиянием сигналов, поступающих из Израиля, и рассчитывает участвовать в возможных будущих наземных операциях против Ирана. Однако источники в ПСР предупреждают, что государству известны данные о складах оружия и пещерах, находящихся под контролем РПК, и юридический процесс начнется только после полной сдачи оружия.
При этом близкая к правительству газета Türkiye сообщила несколько дней назад, что MIT запросила у РПК подробный график и дорожную карту по разоружению. В публикации говорится, что на основе графика, который лидеры РПК в Ираке должны предоставить в течение 10 дней, будет подготовлена дорожная карта. Дальнейшие шаги будут осуществляться с использованием метода, описанного как «система молнии».
С другой стороны, представители ПСР дистанцируются от предложения Девлета Бахчели, озвученного 5 мая, о предоставлении Абдулле Оджалану особого статуса. В правящей партии считают, что Оджалан — заключенный, отбывающий пожизненное наказание в условиях строгого режима, это технически исключает возможность предоставления ему подобного статуса. Тем не менее представители ПСР не исключают, что для усиления влияния Оджалана на процесс разоружения РПК ему могут разрешить встречи на острове Имралы с представителями различных слоев общества, академиками или журналистами.