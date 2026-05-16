Турецкий «по принудиловке»: откровения Пескова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что во время учебы в Институте стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ изучал турецкий язык, который ему назначили принудительно из-за низких результатов при поступлении.

«Даже во второй раз я не набрал необходимое количество баллов для того, чтобы получить право самому выбирать язык. Да, я хотел учить арабский язык. И мне принудительно дали турецкий язык в виде наказания за низкие результаты», — рассказал Песков журналисту «Первого канала».

Позже Песков изменил отношение к изучаемому языку и после нескольких лет работы и углубления знаний в области тюркологии пришел к выводу, что полученный опыт был чрезвычайно ценным.

Дмитрий Песков окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ имени М.В. Ломоносова в 1989 году по специальности «историк-востоковед», «референт-переводчик». После работал в посольстве России в Турции.

В ноябре 1999 года во время Стамбульского саммита ОБСЕ был переводчиком с турецкого у президента России Бориса Ельцина. После этого руководитель управления пресс-службы президента Алексей Громов пригласил его на работу в администрацию главы государства.