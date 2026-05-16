Американские военные отчитались о блокаде

Число перенаправленных американскими военными судов с начала блокады Ирана достигло 78. С таким утверждением выступило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

«78 коммерческих судов были перенаправлены, 4 судна — выведены из строя в целях обеспечения [блокады]», — говорится в публикации CENTCOM в X.

Американские военные начали морскую блокаду Ирана 13 апреля. В Центральном командовании ВС США заявили, что намерены блокировать движение всех судов, которые направляются в порты исламской республики, а также пытаются выйти из них.