Профессор Любимов о хантавирусе: «Заразиться сложно, но смертность - 30%»

Спустя почти четыре недели после появления сообщений о первых случаях заражения хантавирусом на борту круизного лайнера MV Hondius все пассажиры были отправлены обратно в свои страны. 10 мая судно прибыло на Канарские острова (Испания), где началась высадка пассажиров. Пассажиры и большая часть экипажа были репатриированы с Канарских островов в свои страны проживания или транзитные пункты специально организованными некоммерческими рейсами при поддержке ВОЗ и партнеров. 11 мая судно покинуло Канарские острова и направляется в Нидерланды, на борту остаются 25 членов экипажа, а также два голландских медицинских работника. В общей сложности почти сто человек по всему миру контактировали с заболевшими. Среди них — члены экипажа круизного лайнера и пассажиры, а также люди, контактировавшие с женой «нулевого пациента» после ее высадки на острове Святой Елены. Все они проходят лечение в соответствии с различными протоколами здравоохранения в зависимости от страны. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, число заразившихся хантавирусом Andes в общей сложности — 11 случаев, включая три летальных исхода. По гипотезе ВОЗ, случай заражения произошел до посадки на круизный лайнер, в результате контакта на суше. Расследования продолжаются с целью выяснения потенциальных обстоятельств заражения и источника вспышки в сотрудничестве с властями Аргентины и Чили. Имеющиеся данные свидетельствуют о последующей передаче вируса от человека к человеку на борту судна. О хантавирусе и угрозе новой пандемии в беседе с haqqin.az рассказал профессор Медицинского центра Cedars-Sinai в США Александр Любимов.

— Хантавирус Andes — это что-то новое, подобно уханьскому коронавирусу, перед которым медицина в 2020 году была бессильна? — Хантавирус — это не новый вирус. Семейство хантавирусов включает более пятидесяти известных видов по всему миру. Они делятся на две основные ветви: вирусы, встречающиеся в Европе, вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, которая обычно не опасна. Вирусы, встречающиеся в Северной и Южной Америке, вызывают тяжелые легочные синдромы со смертностью от 30% до 60%. Опасность этих вирусов хорошо известна. В случае со вспышкой на круизном лайнере — это опасный штамм Andes. Вирус распространяется через экскременты крыс и других грызунов. Заразиться вирусом можно через контакт с экскрементами, с пищей, воздухом в закрытых помещениях. В моей практике был случай заражения туляремией у людей, которые убирали старый амбар, где было много грызунов. Этот амбар оказался эндемическим очагом. Мы живем рядом с грызунами, которые время от времени преподносят такие «подарки». — Насколько легко хантавирус передается от человека к человеку? — Передача европейского варианта хантавируса от человека к человеку встречается редко. Для распространения вируса между людьми необходим очень тесный и длительный физический контакт: проживание в одном доме или интимные отношения. При случайном контакте практически не передается. В отличие от гриппа или кори, хантавирус не передается при обычном дыхании или через респираторные капли при кашле или чихании.