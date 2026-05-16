Профессор Любимов о хантавирусе: «Заразиться сложно, но смертность - 30%»

Спустя почти четыре недели после появления сообщений о первых случаях заражения хантавирусом на борту круизного лайнера MV Hondius все пассажиры были отправлены обратно в свои страны. 10 мая судно прибыло на Канарские острова (Испания), где началась высадка пассажиров. Пассажиры и большая часть экипажа были репатриированы с Канарских островов в свои страны проживания или транзитные пункты специально организованными некоммерческими рейсами при поддержке ВОЗ и партнеров. 11 мая судно покинуло Канарские острова и направляется в Нидерланды, на борту остаются 25 членов экипажа, а также два голландских медицинских работника.
В общей сложности почти сто человек по всему миру контактировали с заболевшими. Среди них — члены экипажа круизного лайнера и пассажиры, а также люди, контактировавшие с женой «нулевого пациента» после ее высадки на острове Святой Елены. Все они проходят лечение в соответствии с различными протоколами здравоохранения в зависимости от страны. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, число заразившихся хантавирусом Andes в общей сложности — 11 случаев, включая три летальных исхода. По гипотезе ВОЗ, случай заражения произошел до посадки на круизный лайнер, в результате контакта на суше. Расследования продолжаются с целью выяснения потенциальных обстоятельств заражения и источника вспышки в сотрудничестве с властями Аргентины и Чили. Имеющиеся данные свидетельствуют о последующей передаче вируса от человека к человеку на борту судна.
О хантавирусе и угрозе новой пандемии в беседе с haqqin.az рассказал профессор Медицинского центра Cedars-Sinai в США Александр Любимов.
— Хантавирус Andes — это что-то новое, подобно уханьскому коронавирусу, перед которым медицина в 2020 году была бессильна?
— Хантавирус — это не новый вирус. Семейство хантавирусов включает более пятидесяти известных видов по всему миру. Они делятся на две основные ветви: вирусы, встречающиеся в Европе, вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, которая обычно не опасна. Вирусы, встречающиеся в Северной и Южной Америке, вызывают тяжелые легочные синдромы со смертностью от 30% до 60%. Опасность этих вирусов хорошо известна. В случае со вспышкой на круизном лайнере — это опасный штамм Andes. Вирус распространяется через экскременты крыс и других грызунов. Заразиться вирусом можно через контакт с экскрементами, с пищей, воздухом в закрытых помещениях. В моей практике был случай заражения туляремией у людей, которые убирали старый амбар, где было много грызунов. Этот амбар оказался эндемическим очагом. Мы живем рядом с грызунами, которые время от времени преподносят такие «подарки».
— Насколько легко хантавирус передается от человека к человеку?
— Передача европейского варианта хантавируса от человека к человеку встречается редко. Для распространения вируса между людьми необходим очень тесный и длительный физический контакт: проживание в одном доме или интимные отношения. При случайном контакте практически не передается. В отличие от гриппа или кори, хантавирус не передается при обычном дыхании или через респираторные капли при кашле или чихании.
Но вирус Andes, распространенный в Южной Америке, способен передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем через запыленный воздух. Опять же, чтобы заразиться, требуется длительный и близкий контакт с инфицированным человеком. Заражение происходит, когда здоровый человек вдыхает мельчайшие капли слюны или мокроты, которые больной выделяет при кашле, чихании или разговоре. Передача возможна при прямом контакте с биологическими жидкостями зараженного человека.
— Высок ли риск пандемии хантавируса Andes? Во Франции уже скупают маски и антисептики…
— Крайне низкая вероятность. Во-первых, мировые медицинские службы уже имеют опыт локализации опасных вирусов на самом начальном этапе. Во-вторых, хантавирус не так легко передается от человека к человеку, как это было с ковидом. Поэтому нет оснований для беспокойства о пандемии. Хотя проблема со всеми этими вирусами заключается в том, что они могут меняться, мутировать. А значит, в какой-то момент могут становиться более заразными для человека, но пока ничего подобного не наблюдается, никаких плохих новостей ждать не приходится. У ковида была в разы более высокая заразность, но, постепенно мутируя, он стал обычной вирусной инфекцией. Обычно первые штаммы вирусов вызывают тяжелые заболевания, в основном легких, а теперь ковид уже не проблема.
— А есть ли вакцина от хантавируса?
— Да, вакцину, включая от штамма Andes, создали давно, но ее никто особо не применял. Смертность от этого штамма довольно высокая — 20–30%. В легких накапливается жидкость, отказывают почки, что произошло на этом круизном корабле. В случае, когда еще и происходит кардиологический синдром, смертность повышается. Но, к счастью, он особо не распространяется. Хантавирус часто встречается в Южной Америке: Аргентине, Бразилии, Чили, Парагвае. В США происходит около одной тысячи случаев в год.
— А через импортируемые из Южной Америки фрукты: бананы, ананасы вирус может попасть в Азербайджан?
— Риска практически нет, но, в любом случае, эти фрукты следует мыть. Хантавирусы в Эквадоре, откуда везут бананы, вроде отсутствуют. А мыть фрукты и овощи надо в любом случае, даже из собственного урожая. Потому что и по огороду бегают грызуны, используют пестициды. Поэтому желательно тщательно мыть фрукты и овощи. Грызуны — это большая проблема, они переносят много разного рода инфекций. Кроме того, стоит помнить, что грызуны могут переносить не только вирусы, но и бактерии, которые вызывают пищевые отравления и другие заболевания.