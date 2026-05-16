Зачем глава МВД Пакистана прибыл в Иран?

Визит главы МВД Пакистана Мохсина Рази Накви в Тегеран нацелен на достижение соглашения по переговорному документу. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на пакистанские источники.

По их информации, «американская сторона запросила ответы по конкретным пунктам переговорного документа». Источники указали, что «визит министра внутренних дел Пакистана в Иран нацелен на достижение конкретного соглашения». По их утверждению, «дверь для переговоров по нерешенным вопросам, включая ядерный, открыта».

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что глава МВД Ирана Эскандар Момени провел встречу с пакистанским коллегой, на которой обсуждались перспективы возобновления переговоров с США по урегулированию конфликта с Ираном. По информации агентства, глава МВД Пакистана прибыл в Тегеран с двухдневным официальным визитом.