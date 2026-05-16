В Италии автомобиль въехал в толпу: 12 пострадавших

В центре итальянского города Модена автомобиль совершил наезд на группу людей. В результате 12 человек пострадали, у двоих диагностированы серьезные травмы. Об этом сообщает издание Il Giornale.

«Сегодня днем в центре Виа Эмилия в Модене автомобиль, стартовавший на высокой скорости, врезался в пешеходов на Ларго Порта Болонья, завершив гонку у витрины магазина. Около десяти человек получили ранения (по последним данным, число пострадавших составило 12 - ред.)», — говорится в материале.

Согласно предварительным данным, одна из пострадавших лишилась обеих ног. В настоящее время спасательные работы на месте ДТП продолжаются.

По информации из местных газет, водитель автомобиля — 31-летний тунисец — ранее не имел проблем с законом. В результате аварии он получил травмы и покинул место происшествия. Кроме того, по предварительной информации, во время побега он нанес ножевое ранение человеку, который пытался его остановить. Однако полиции удалось задержать подозреваемого с помощью местных жителей. Мэр города Массимо Меццетти выразил благодарность всем, кто содействовал в поимке нарушителя.