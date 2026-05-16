Жесткая предвыборная риторика: «Амбал», «Безмозглый шпион» и «Тупой Гаго» против «глупца»
Немцы против роста зарплат депутатов

20:55 395

Подавляющее большинство жителей Германии (85%) выступают против намеченного на июль 2026 года повышения зарплат всех 630 депутатов Бундестага.

По сообщению Deutsche Welle, это следует из проведенного 8-11 мая опроса института изучения общественного мнения YouGov.

Выплаты немецким парламентариям с 1 июля вырастут на 497 евро и составят около 12 330 евро. Рост зарплат депутатов обусловлен действующим с 2014 года законом, который связывает увеличение выплат парламентариям с повышением номинальных доходов граждан Германии. В прошлом году действие документа продлили до истечения срока полномочий действующего парламента.

Однако сейчас 85% жителей Германии отметили, что депутатам стоит отказаться от этого принципа с учетом текущей экономической ситуации. За повышение выплат высказались 7% участников опроса, еще 8% с позицией не определились.

Активнее всего против увеличения зарплат депутатов выступают симпатизирующие ультраправой «Альтернативе для Германии» (АдГ) - проголосовали 93% участвовавших в опросе сторонников партии. Чуть менее принципиальными в этом вопросе оказались симпатизирующие правящей коалиции - консервативному блоку Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и Социально-демократической партии Германии (СДПГ). Против повышения зарплат депутатов выступили 85% и 87% сторонников этих партий соответственно.

Выплаты депутатам Бундестага снижались только один раз в истории парламента ФРГ - во время пандемии коронавируса в 2021 году. Связано это было с падением номинальных доходов немцев. Кроме того, в 2020-м депутаты из-за пандемии отказались от повышения зарплат. 1 июля 2025 года выплаты депутатам Бундестага были увеличены примерно на 600 евро. Сейчас они получают около 11 833 евро в месяц.

