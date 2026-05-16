Жесткая предвыборная риторика: «Амбал», «Безмозглый шпион» и «Тупой Гаго» против «глупца»
Эстония призвала отказаться от переговоров с Россией

21:12 349

Россия находится в «шатком положении», поэтому необходимо продолжить давить на нее санкциями, а не активизировать переговоры. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает Bloomberg.

«Сейчас не время для разговоров или переговоров. Сейчас время оказать давление на Россию», — сказал он в субботу в кулуарах конференции Леннарта Мери в Таллинне, посвященной вопросам внешней политики и безопасности.

По словам министра, РФ активизировала контакты с европейскими странами на фоне ослабления своей экономики и тупика на фронте в Украине.

Цахкна добавил, что внутри России на фоне продолжающейся пятый год войны растет недовольство из-за перебоев в работе мобильного интернета и экономического спада, а также напомнил об урезанном формате военного парада Победы в Москве 9 мая как о потенциальных признаках уязвимости.

«Тональность изменилась. Все понимают, что сейчас самый подходящий момент для того, чтобы надавить на Россию. Если смотреть на картину в целом, мы видим, что Россия сейчас находится в шатком положении», — заключил министр.

Ранее он заявлял, что НАТО нанесет удары вглубь российской территории, если Кремль решит напасть на страны Балтии: «Мы принесем войну в Россию. Мы точно знаем, что делать».

