Еще два золота Азербайджана на чемпионате Европы по борьбе

В болгарском Самокове близится к завершению юношеский чемпионат Европы по борьбе.

Сегодня азербайджанские вольники завоевали две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. На высшую ступень пьедестала почета поднялись Гусейн Рзазаде (48 кг) и Нихад Сулейманлы (80 кг). Серебро у Рашида Назарова (65 кг), бронза в активе Аббаса Шафиева (55 кг) и Хакима Тагиева (110 кг).