Жесткая предвыборная риторика: «Амбал», «Безмозглый шпион» и «Тупой Гаго» против «глупца»
Фицо назвал «единственного», кто может стать лидером Европы

21:27 554

Президент Франции Эммануэль Макрон — единственный человек на данный момент, кто может взять на себя роль лидера Европейского союза. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время выступления перед студентами в городе Гандлова.

Фицо напомнил, что в 2027 году заканчивается второй президентский срок Макрона, который не сможет снова баллотироваться в президенты.

«Европе нужны такие люди — кто-то, у кого есть видение, кто хочет сказать: «Это мы должны сделать в Европе, чтобы Европа выжила», потому что иначе нам грозит то, что происходит в НАТО. НАТО находится в абсолютно, я бы сказал, плачевном состоянии», — продолжил словацкий лидер.

Свое заявление Фицо сделал в контексте рассуждения о единстве Евросоюза. Он отметил роль евро как общей валюты и Шенгенской зоны, которые сыграли важную роль в объединении Европы, но подчеркнул необходимость большего реформирования объединения: «Нам не хватает лидерства, нам не хватает общей внешней политики».

По мнению Фицо, на фоне решения президента США Дональда Трампа вывести американские войска из Германии, а также отказа Вашингтона размещать на территории Польши бронетанковую бригаду Европе придется реформироваться.

«Европе придется самой заботиться о себе. Это большие деньги, это большие траты. Для этого нам нужно новое руководство», — заявил словацкий лидер.

Сам Макрон в апреле этого года во время визита на Кипр утверждал, что уйдет из политики после окончания нынешнего президентского срока.

