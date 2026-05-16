Жесткая предвыборная риторика: «Амбал», «Безмозглый шпион» и «Тупой Гаго» против «глупца»
Зеленский поручил ответить на указ Путина

21:59

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел совместно с властями Молдовы ответить на указ президента России Владимира Путина, разрешающий предоставление российского гражданства жителям Приднестровья, сообщает Би-би-си.

В своем вечернем обращении Зеленский описал это решение не только как попытку Москвы найти новые ресурсы для пополнения своих вооруженных сил, но и обозначить свои претензии на Приднестровье.

«Шаг специфический и означает не только то, что Россия таким образом ищет себе новых солдат, потому что гражданство означает военную обязанность. Это и обозначение Россией территории Приднестровья как якобы своей», — заявил президент Украины.

«Они в Москве часто говорят разным собеседникам, что их интересует якобы только Донбасс. На самом деле далеко не только Донбасс. Мы должны на это реагировать. Тем более что российский военный контингент и присутствие спецслужб в Приднестровье — это для нас тоже вызов», — добавил Зеленский. 

Он сообщил, что поручил МИД Украины контактировать с властями Молдовы «относительно совместной оценки и совместных действий», а также сказал, что ждет предложений о «формате реагирования» от украинских спецслужб.

15 мая президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители Приднестровья могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. В документе это объясняется необходимостью «защиты прав и свобод человека и гражданина», а также «руководствуясь общепризнанными нормами и принципами международного права».

Приднестровье — самопровозглашенное образование, появившееся в 1990 году. С точки зрения международного права оно является частью Молдовы. Независимость Приднестровья не признало ни одно государство мира, в том числе Россия.

На территории Приднестровья также находится группировка российских войск.

