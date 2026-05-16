Теперь и Европа начала переговоры с Ираном

Европейские страны ведут переговоры с Ираном о разрешении прохода судов через Ормузский пролив, сообщило в субботу иранское государственное телевидение, которое цитирует AFP. Этот стратегически важный торговый маршрут заблокирован уже более двух месяцев из-за войны на Ближнем Востоке.

Иранское телевидение сообщило, что «после прохода (через Ормузский пролив – ред.) судов из азиатских стран, включая Китай, Японию и Пакистан, европейские страны начали переговоры с ВМС Корпуса стражей исламской революции (Ирана)» по поводу прохода через пролив. Страны, которые принимают участие в этих переговорах, названы не были.

После начала военной операции Израиля и США против Ирана и перекрытия Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, мировые цены на сырье взлетели. Особенно пострадали от этого страны ЕС, поэтому интерес европейцев понятен.

Ранее в субботу председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрахим Азизи заявил, что Иран подготовил и вскоре объявит о механизме регулирования судоходства в Ормузском проливе по установленному маршруту.