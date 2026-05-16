За Палестину и против Стармера: акции в Лондоне

В центре Лондона одновременно состоялись две акции протеста с разными лозунгами.

Организатором одного митинга под лозунгом Unite the Kingdom («Объединим Королевство») выступил ультраправый активист Томми Робинсон; на улицы британской столицы также вышли пропалестинские активисты. Для лондонской полиции это вылилось в необходимость провести одну из самых масштабных операций по обеспечению безопасности в истории.

Кроме десятков тысяч демонстрантов, в центре Лондона находились более 4 тыс. полицейских, которые поддерживали так называемую «стерильную зону» между двумя шествиями, сообщает Би-би-си.

Они использовали дроны, служебных лошадей и собак, а также держали наготове бронетехнику.

По данным правоохранительных органов, по состоянию на 16:30 по местному времени (19:30 по Баку) был задержан 31 человек.

«Хотя эта цифра может показаться высокой, до сих пор обе акции протеста проходили в основном без серьезных инцидентов», — говорится в сообщении полиции.

Протестующие, пришедшие на марш Unite the Kingdom, направились к улице Уайтхолл, вокруг которой сосредоточены основные министерства и резиденция премьер-министра. Оттуда они прошли на площадь перед парламентом, где состоялся митинг.

Многие из них размахивали флагами Великобритании, а некоторые пришли на акцию в красных бейсболках с надписью Make England Great Again («Сделаем Англию снова великой»). Они также призывали к отставке премьер-министра Кира Стармера.

Томми Робинсон — активист, выступающий, как он сам говорит, «против исламизации Британии».

В мае 2025 года он вышел из тюрьмы, где провел семь месяцев за неисполнение судебного запрета на повторение ложных утверждений о сирийском беженце, который успешно привлек его к ответственности за клевету.

Настоящее имя Робинсона — Стивен Яксли-Леннон. Он основал крайне правое движение English Defence League («Лига защита Англии») в 2009 году. В 2013 году он ушел из этого движения.

Робинсон также отбывал тюремный срок за неуважение к суду из-за трансляций, в которых он нарушал запрет на обнародование сведений, способных помешать правосудию.

Пропалестинский марш был приурочен ко Дню Накбы, посвященному переселению палестинцев, которые бежали или были изгнаны из своих домов во время войны, сопровождавшей создание Израиля в 1948–1949 годах.