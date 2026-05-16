Америка предложила Эмиратам захватить иранский остров

Представители администрации президента США Дональда Трампа призывают Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) активнее участвовать в конфликте с Ираном и даже предложили им захватить один из иранских островов в Персидском заливе. Об этом 16 мая сообщила газета The Telegraph со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, окружение Трампа рекомендовало ОАЭ взять под свой контроль остров Лаван, который уже подвергался тайным ударам ВВС Эмиратов в начале апреля.

«Вперед, пусть забирают. Там будут «сапоги на земле» — войска ОАЭ вместо американских», — заявил газете один из высокопоставленных чиновников администрации США.

Как отмечает The Telegraph, эти призывы звучат на фоне возросшей решимости Эмиратов противостоять иранской агрессии и укрепления их связей с Израилем. С начала военной операции США и Израиля против Ирана Эмираты приняли на себя основной удар ответных мер Тегерана. Применение Ираном более чем 2,8 тыс. ракет и беспилотников против ОАЭ стало переломным моментом, заставив страну пересмотреть свою обороноспособность и задуматься о более активном взаимодействии с союзниками.

Остров Лаван, расположенный к северо-западу от Ормузского пролива, имеет стратегическое значение для Ирана. На острове находится крупный нефтеперерабатывающий завод, способный принимать около 60 тыс. баррелей сырой нефти в сутки. Туда по подводным трубопроводам стекается нефть с четырех крупных шельфовых месторождений в Персидском заливе.