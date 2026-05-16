Жесткая предвыборная риторика: «Амбал», «Безмозглый шпион» и «Тупой Гаго» против «глупца»
Оружие в Европе подорожало на 60%

Стоимость оборонных поставок в Европе за последние два года выросла более чем на 50% на фоне увеличения военных расходов странами НАТО. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур во время конференции по безопасности имени Леннарта Мери в Таллине, передает Bloomberg.

«Цены растут <...>. Мы видим, что когда мы что-то закупали два года назад, а теперь хотим увеличить объемы закупок, то цены на то же самое выросли на 50–60%», — сказал министр.

Он подчеркнул, что подорожание вооружений и военной техники осложняет реализацию планов НАТО по наращиванию оборонных расходов. По его словам, Европа вынуждена ускоренно перевооружаться и одновременно брать на себя большую часть расходов по поддержке Украины на фоне сокращения вовлеченности США.

Певкур также заявил о проблемах с расширением производства в европейском оборонном секторе. По его словам, предприятия не готовы инвестировать в увеличение мощностей без долгосрочных контрактов со стороны государств.

«Если промышленность не понимает, что на рынке будет много денег, то она опоздала», — сказал Певкур, добавив, что высокий уровень оборонных расходов сохранится надолго.

В апреле глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что у Германии больше производственных мощностей по выпуску обычных боеприпасов, чем у США.

The Wall Street Journal в конце прошлого года писала о перестройке гражданской промышленности Германии на оборону. WSJ узнала, что на работу в оборонном комплексе перестраиваются производители автомобилей и даже автоматизированных кухонь.

