Пашинян один против «Системы». Ставки растут

Американский аналитический центр имени Роберта Лансинга опубликовал анализ угроз, ожидающих Армению накануне предстоящих выборов. Аналитики института отмечают, что пророссийская оппозиционная сеть, сформированная вокруг Роберта Кочаряна, Самвела Карапетяна и других, может быть использована Москвой для того, чтобы остановить «открытие» Армении Западу и сохранить военно-политическое влияние России в регионе Южного Кавказа. «Ключевой риск не только во внутриармянской избирательной конкуренции. Более глубокая угроза состоит в возможном восстановлении олигархической, зависимой от России политической системы, которая превратит Армению в платформу для обхода санкций, точку давления против западного посредничества и инструмент дестабилизации черноморско-каспийского пространства безопасности», — отмечают аналитики. Институт Лансинга считает, что в настоящее время Москва использует невоенные рычаги, чтобы помешать Армении выйти из орбиты влияния России, включая финансирование оппозиции, влияние на СМИ, энергетическую инфраструктуру и реваншистскую риторику.

«Данные разведки указывают на давние связи Роберта Кочаряна с Владимиром Евтушенковым и АФК «Система» как на прямой канал российского влияния. Эта связь имеет стратегическое значение, поскольку «Система» находится под санкциями США, у нее есть связи с секторами, относящимися к военно‑промышленной экосистеме России. Предполагаемое участие связанных с Россией олигархов в финансировании оппозиционных деятелей создает прямую уязвимость для суверенитета Армении. Освобождение Кочаряна из-под стражи в 2020 году стало возможным благодаря залогу в размере 4,1 миллиона долларов, предположительно, предоставленному российскими олигархами, включая Карапетяна, Евтушенкова и Амбарцумяна», — отмечают аналитики. Американский институт считает, что данный шаг следует рассматривать не просто как личную помощь. Речь идет о политических инвестициях: российский капитал поддерживает сеть лидеров, которая может вернуть Армению к внешнеполитической ориентации, сосредоточенной на Москве. Как отмечается в аналитическом докладе, один из наиболее серьезных рисков связан с возможным превращением Армении в центр «параллельного импорта» товаров двойного назначения в Россию. Это напрямую угрожало бы санкционной политике США и ЕС. Если Армения станет транзитным узлом для электроники, станков, компонентов или технологий, полезных для российской оборонной промышленности, Москва получит еще один маршрут для поддержания своей военной экономики, несмотря на санкции. «Реваншистская риторика используется для препятствования мирным переговорам с Азербайджаном при посредничестве Запада. Это важно, поскольку неурегулированный конфликт остается одним из главных оправданий России для сохранения военного присутствия и политического влияния в Армении», — отмечается в докладе.

Институт Лансинга считает, что риски для Вашингтона очевидны. Возвращение пророссийской олигархии может подорвать стратегию США в рамках Закона о глобальной нестабильности, ослабить американское влияние на Южном Кавказе и создать новую платформу для обхода санкций. Армения может стать инструментом для России в целях дестабилизации Черноморско-Каспийского региона. К числу рисков относятся утрата целостности экспортного контроля, сокращение сотрудничества в сфере безопасности, ущерб поддерживаемым США реформам и ослабление западного посредничества в мирном процессе между Ереваном и Баку. «Если поддерживаемые Россией сети вновь обретут влияние, Армения может столкнуться с тремя разрушительными последствиями. Во‑первых, она может потерять стратегическую автономию, поскольку крупные мирные соглашения, региональные проекты и внешнеполитические решения фактически будут требовать одобрения Москвы. Во‑вторых, Армения может оказаться в экономической ловушке, став энергетическим и ресурсным придатком санкционированной России, потеряв доступ к современным технологиям, западным инвестициям и диверсифицированным рынкам. В‑третьих, восстановление пророссийской олигархии может спровоцировать новую волну молодежной эмиграции, поскольку молодые армяне отвергают будущее, в котором доминируют российские корпоративные структуры и клановая политика», — считают авторы доклада.