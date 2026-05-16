Мальта первой в мире сделала ChatGPT Plus бесплатным для всех граждан

Мальта стала первой страной в мире, которая предоставит каждому своему гражданину бесплатный доступ к платной версии популярного чат-бота ChatGPT Plus. Соответствующее соглашение подписали правительство страны и американская компания OpenAI.

По условиям договора, все жители Мальты, а также граждане страны, проживающие за рубежом, смогут получить годовую подписку на ChatGPT Plus совершенно бесплатно. Единственное условие - пройти двухчасовой онлайн-курс по основам использования искусственного интеллекта AI for Everyone («Искусственный интеллект для всех»), разработанный Университетом Мальты.

Курс, доступный на мальтийском и английском языках, состоит из трех модулей: базовое понимание ИИ, практическое применение в повседневной жизни и использование для поддержки творчества и обучения.

Первый этап инициативы под названием «Искусственный интеллект для всех» стартует уже в мае. Координировать выдачу бесплатных подписок будет Управление цифровыми инновациями Мальты. По мере увеличения числа завершивших курс программа будет расширяться.

На реализацию проекта правительство выделило 7 миллионов евро. Финансовые детали соглашения с OpenAI, заключенного при содействии Microsoft, не раскрываются.