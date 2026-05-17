Фицо предсказал долгую войну в Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прогнозирует, что конфликт в Украине приобретет затяжной характер. Об этом он заявил на встрече со студентами, видеозапись которой выложена в Facebook.

«Я думаю, что эта война будет еще довольно долго продолжаться, — сказал премьер. — Я не могу предположить, когда закончится война в Украине. Можете меня об этом спрашивать тысячу раз. Не могу предположить. Я говорил с российским президентом [Владимиром] Путиным. Потом я говорил и с [Владимиром] Зеленским. У каждого из них своя собственная история [о том, что происходит]».

Фицо вновь повторил, что, по его мнению, стратегия Запада ослабить РФ конфликтом в Украине не работает. Он считает иллюзией представления об этом некоторых европейских политиков.

«Словакия проводит суверенную внешнюю политику, ориентированную на все четыре стороны света», — отметил премьер. Мир, как он подчеркнул, является главной ценностью, и республика делает все, чтобы он сохранялся в Европе.

Фицо при этом отметил ухудшение ситуации в сфере международной безопасности. Число военных конфликтов увеличивается. Крупные страны — игроки на мировой арене не соблюдают, по его словам, принципы международного права.

«Существует огромный потенциал для [возникновения] все новых и новых военных конфликтов, но я надеюсь, что никому не ударит в голову [мысль] и [он] не сбросит где-нибудь какую-то атомную бомбу», — сказал премьер.