Президент США Дональд Трамп опубликовал свое ИИ-фото на фоне кораблей с иранскими флагами в море с подписью: «Это было затишье перед бурей».
Ранее он не исключил возобновления войны с Ираном и заявил, что США выполнили свои задачи там на 70—75%.
*** 00:26
Белый дом опубликовал официальное заявление президента США Дональда Трампа с предупреждением, озаглавленное «Без шуток».
К публикации приложена фотография главы государства из Ситуационной комнаты, сделанная во время проведения военного совещания.
В сообщении Белого дома говорится: «Если вы причините вред американцам или замыслите что-то подобное, мы найдем вас и убьем».