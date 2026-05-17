«Форд» вернулся домой

Авианосец Военно-морских сил (ВМС) США «Джеральд Форд» (USS Gerald R. Ford) вернулся на базу в Норфолке, штат Вирджиния, после 11 месяцев, проведенных в море, и участия в операции против Ирана. Об этом сообщили на сайте пресс-службы Военно-морского института Соединенных Штатов.

«Авианосец вернулся в субботу на базу ВМС в Норфолке», — сказано в публикации.

В общей сложности судно находилось в море 326 дней. Чтобы встретить авианосец и его экипаж, который состоит из 4,5 тыс. моряков, в Норфолк приехал глава Пентагона Пит Хегсет.

Авианосец Gerald R. Ford (CVN-78), как и Abraham Lincoln (CVN-72) и George H.W. Bush (CVN 77), был задействован в одновременной переброске на территорию Ближнего Востока 15 тыс. американских солдат. Представители Центрального командования ВС США, сообщив об этом 24 апреля, заявили, что подобных операций не проводилось с 2003 года.