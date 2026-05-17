Папа Римский посетит Францию

Папа Римский Лев XIV посетит Францию с официальным государственным визитом 25-28 сентября, что станет первым официальным визитом главы Ватикана в страну за последние 18 лет. Во время поездки понтифик посетит Париж и паломнический центр Лурд. Об этом сообщает Politico.

В Ватикане заявили, что визит состоится в ответ на приглашение президента Франции Эммануэля Макрона, церковных властей страны и генерального директора ЮНЕСКО.

В рамках поездки Лев XIV также посетит штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже.

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на объявление Ватикана постом в соцсетях.

«Мы рады, что Его Святейшество Папа Лев XIV подтвердил свой визит во Францию. Этот визит …будет честью для нашей страны, радостью для католиков и великим моментом надежды для всех», – заявил Макрон.

В апреле французский президент лично посещал Ватикан, где повторно передал приглашение понтифику от президента Конференции епископов Франции кардинала Жан-Марка Авелина.

Кардинал Жан-Марк Авелин назвал предстоящую поездку «великой радостью» и «большой ответственностью».

Папа Лев XIV стал первым американцем во главе Католической церкви. В последние недели он оказался в центре внимания после критики со стороны президента США Дональда Трампа из-за антивоенной позиции понтифика относительно иранского кризиса.

Помимо Франции, понтифик также планирует в июне посетить Испанию. Во время визита он должен провести встречу с премьер-министром Испании Педро Санчесом, а также побывать в Мадриде, Барселоне и на Канарских островах.