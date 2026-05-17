Жесткая предвыборная риторика: «Амбал», «Безмозглый шпион» и «Тупой Гаго» против «глупца»
Послаблений больше не будет

Администрация президента США Дональда Трампа не стала продлевать действие специальной лицензии, временно выводившей отдельные поставки российской нефти из-под санкционных ограничений. Срок действия последнего разрешения истек 16 мая. Об этом пишет Bloomberg.

Как сообщает агентство, таким образом завершился краткосрочный период, в течение которого Вашингтон допускал закупки определенных объемов российской нефти, ранее подпадавших под санкции. Речь шла исключительно о сырье, уже загруженном на танкеры. Временные исключения американские власти предоставляли дважды — в марте и апреле.

Отмечается, что решение Белого дома ранее вызвало неоднозначную реакцию среди союзников США. В ряде европейских стран подчеркивали, что санкционное давление на Россию должно оставаться максимально жестким, чтобы ограничить доходы Москвы от экспорта энергоресурсов и сократить возможности финансирования войны против Украины. 

Критики администрации Трампа также отмечали, что даже кратковременное смягчение ограничений на морские поставки позволило России получить дополнительные доходы, особенно на фоне стремительного роста мировых цен на нефть.

В то же время за сохранение подобных исключений выступали некоторые крупные импортеры сырья, в частности Индия и Индонезия. Из-за обострения ситуации вокруг Ирана и фактического ограничения судоходства через Ормузский пролив мировой рынок ежедневно недополучает значительные объемы нефти. На этом фоне стоимость нефти марки Brent резко выросла, что привело к подорожанию бензина и дизельного топлива во многих странах мира.

