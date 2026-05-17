Жесткая предвыборная риторика: «Амбал», «Безмозглый шпион» и «Тупой Гаго» против «глупца»
У Путина остался только один вариант выиграть войну

Die Zeit
01:31 287

Угроза российского вторжения в Европу из теоретической постепенно превращается в реальную, поскольку президент РФ Владимир Путин теряет другие варианты выхода из тупика в Украине. Об этом в авторской статье для Die Zeit пишет Анна Нотте – руководительница Евразийской программы Центра исследований по вопросам нераспространения имени Джеймса Мартина, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований.

Автор отмечает, что нынешняя геополитическая ситуация выглядит тревожной для Европы. С одной стороны – намерения президента США Дональда Трампа сократить американское военное присутствие в Германии, концентрация внимания Вашингтона на Ближнем Востоке и истощение американских ракетных запасов после войны с Ираном. С другой стороны – все это открывает «окно возможностей» для России, чтобы оказать давление на Европу и заставить ее поступиться Украиной. 

Нотте подчеркивает: на данный момент мотивом России является не уничтожение НАТО, а попытка остановить поддержку Украины со стороны европейских государств. По ее мнению, потенциальная атака на Европу могла бы стать «отчаянной попыткой вырваться» из ситуации, в которой Россия все больше теряет пространство для маневра.

Эксперт пишет, что российская армия «фактически увязла в Украине». После успехов в конце прошлого года продвижение российских войск почти остановилось.

По словам Нотте, в то же время ухудшается и внутренняя ситуация в самой России. Несмотря на рост доходов от нефти, экономика страны находится в структурном кризисе. Российские власти повышают налоги и сборы, а среди населения растет недовольство из-за перебоев со связью, ограничения доступа к Telegram и затягивания войны.

Отдельное внимание автор уделяет изменению международной ситуации вокруг Кремля. Если в начале второго президентского срока Дональда Трампа в Москве еще надеялись договориться с США о выгодном для себя соглашении по Украине, то сейчас эти ожидания фактически разрушены. 

Она также подчеркивает, что Украина все активнее переносит войну на российскую территорию благодаря ударам дронов по нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам в тылу РФ. Именно это, по мнению эксперта, вызывает особое беспокойство Кремля.

В статье говорится, что российские власти все чаще описывают Европу как «тыл» Украины. Автор напоминает, что российское Минобороны даже опубликовало список из 21 европейского производителя дронов, которые якобы могут быть потенциальными целями для ударов.

По мнению Нотте, Кремль может прийти к выводу, что только прямое расширение конфликта на территорию Европы способно поколебать поддержку Украины. Речь идет не только о психологическом эффекте, но и о попытке заставить европейские государства перенаправить собственные ресурсы на самозащиту.

«Россия может надеяться, что такая горизонтальная эскалация шокирует европейцев настолько, что поддержка Украины будет прекращена – потому что материальные ресурсы тогда понадобятся и необходимая политическая поддержка распадется. Чтобы достичь этого эффекта, единственным вариантом для России является эскалация конфликта непосредственно в Европе», – говорится в колонке.

В то же время эксперт считает, что сдержать Кремль может лишь демонстрация единства со стороны европейских стран и четкий сигнал о высокой цене возможной эскалации. По ее убеждению, именно сомнения России в способности Запада действовать сообща могут стать главным фактором риска в ближайшие годы.

