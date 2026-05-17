Взрыв на военном заводе в Израиле

Мощный взрыв в окрестностях израильского города Бейт-Шемеш прогремел в субботу вечером - это оказалось запланированное испытание государственной оборонной компании Tomer, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на Tomer.

«Мощный взрыв был слышен неподалеку от Бейт-Шемета, расположенного в окрестностях Иерусалима... В своем заявлении Tomer, которая занимается разработкой двигателей для ракет и снарядов, заявила, что этот взрыв был «заранее запланированным экспериментом, который был проведен в соответствии с планом», - говорится в публикации газеты.