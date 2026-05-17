Ирану легко восполнить свой ракетный запас, а американцам – нет

США и Израилю будет нелегко восполнить потраченные в течение 40-дневной войны с Ираном запасы ракет и бомб, в отличие от исламской республики. Об этом заявил член комиссии по национальной безопасности иранского Меджлиса (однопалатного парламента) Эсмаил Косари.

«Противник сделал все, что мог за эти 40 дней. Им нелегко восполнить [запасы] потерянных бомб и ракет, но мы легко можем компенсировать [свои]», - приводит его слова агентство Fars.

Косари подчеркнул, что противники Ирана «не знают, каким уровнем возможностей» обладает исламская республика. «Враги могут сбрасывать бомбы и запускать ракеты, но [иранская] нация <...> готова противостоять любой угрозе. Мы только начали, и враг пожалеет о [своих действиях]», - сказал он.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на оценку, предоставленную экспертом Гарвардской школы Кеннеди Линдой Билмс, сообщил, что конфликт с Ираном может в итоге обойтись США в $1 трлн.

Во вторник Пентагон объявил, что стоимость военной операции США против Ирана уже приближается к $29 млрд. Эта сумма включает стоимость ремонта и замены оборудования, а также операционные расходы на содержание личного состава в регионе.