Неожиданная победа Болгарии на «Евровидении». Израиль на втором месте

Болгарская певица Дара (Дарина Йотова) с композицией Bangaranga выиграла 70-й юбилейный песенный конкурс «Евровидение», набрав 516 баллов. Она заняла первое место по итогам голосования как национальных жюри, так и зрителей, опередив на 173 очка израильского певца Ноама Беттана, который стал вторым. Третье место заняла исполнительница из Румынии Александра Кэпитэнеску.
Дара обошла главных фаворитов букмекеров - финский дуэт в составе скрипачки Линды Лампениус и певца Пете Паркконена, Дельту Гудрем из Австралии и исполнителя из Греции Акиласа (Акиласа Митилинэоса). В итоге Финляндия заняла шестое место, Австралия — четвертое, Греция — десятое.
Израиль вырвался вперед по итогам зрительского голосования с 343 баллами и долго оставался на первом месте, так как результаты Болгарии как лидера по баллам от жюри объявили последними.
Satoshi из Молдовы занял восьмое место, Украина, которую представляла певица Виктория Лелека, — девятое место.
Болгария в 2026 году вернулась на «Евровидение» спустя трехгодичной паузы. В 2023-м Болгарское национальное телевидение (БНТ) объявило, что «шоу больше не представляет интереса для вещателя».
Финал юбилейного, 70-го международного песенного конкурса «Евровидение-2026» проходил в Вене. Участие в нем принимали всего 35 стран: сразу пять государств отказались отправлять на «Евровидение» своих артистов в знак протеста против допуска Израиля. Это Исландия, Ирландия, Нидерланды, Словения и Испания.