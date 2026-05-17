Неожиданная победа Болгарии на «Евровидении». Израиль на втором месте

Болгарская певица Дара (Дарина Йотова) с композицией Bangaranga выиграла 70-й юбилейный песенный конкурс «Евровидение», набрав 516 баллов. Она заняла первое место по итогам голосования как национальных жюри, так и зрителей, опередив на 173 очка израильского певца Ноама Беттана, который стал вторым. Третье место заняла исполнительница из Румынии Александра Кэпитэнеску.

Дара обошла главных фаворитов букмекеров - финский дуэт в составе скрипачки Линды Лампениус и певца Пете Паркконена, Дельту Гудрем из Австралии и исполнителя из Греции Акиласа (Акиласа Митилинэоса). В итоге Финляндия заняла шестое место, Австралия — четвертое, Греция — десятое.