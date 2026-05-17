USD 1.7000
EUR 1.9800
RUB 2.3180
Подписаться на уведомления
Жесткая предвыборная риторика: «Амбал», «Безмозглый шпион» и «Тупой Гаго» против «глупца»
Новость дня
Жесткая предвыборная риторика: «Амбал», «Безмозглый шпион» и «Тупой Гаго» против «глупца»

Неожиданная победа Болгарии на «Евровидении». Израиль на втором месте

видео
06:41 832

Болгарская певица Дара  (Дарина Йотова) с композицией Bangaranga выиграла 70-й юбилейный песенный конкурс «Евровидение», набрав 516 баллов. Она заняла первое место по итогам голосования как национальных жюри, так и зрителей, опередив на 173 очка израильского певца Ноама Беттана, который стал вторым. Третье место заняла исполнительница из Румынии Александра Кэпитэнеску.

Дара обошла главных фаворитов букмекеров - финский дуэт в составе скрипачки Линды Лампениус и певца Пете Паркконена, Дельту Гудрем из Австралии и исполнителя из Греции Акиласа (Акиласа Митилинэоса). В итоге Финляндия заняла шестое место, Австралия — четвертое, Греция — десятое.

Израиль вырвался вперед по итогам зрительского голосования с 343 баллами и долго оставался на первом месте, так как результаты Болгарии как лидера по баллам от жюри объявили последними.

Satoshi из Молдовы занял восьмое место, Украина, которую представляла певица Виктория Лелека, — девятое место.

Болгария в 2026 году вернулась на «Евровидение» спустя трехгодичной паузы. В 2023-м Болгарское национальное телевидение (БНТ) объявило, что «шоу больше не представляет интереса для вещателя».

Финал юбилейного, 70-го международного песенного конкурса «Евровидение-2026» проходил в Вене. Участие в нем принимали всего 35 стран: сразу пять государств отказались отправлять на «Евровидение» своих артистов в знак протеста против допуска Израиля. Это Исландия, Ирландия, Нидерланды, Словения и Испания.

Неожиданная победа Болгарии на «Евровидении». Израиль на втором месте
Неожиданная победа Болгарии на «Евровидении». Израиль на втором месте видео
06:41 833
У Путина остался только один вариант
У Путина остался только один вариант Die Zeit
01:31 3831
Упавший в Турции беспилотник оказался украинским
Упавший в Турции беспилотник оказался украинским обновлено 00:47
00:47 3233
Затишье перед бурей
Затишье перед бурей ФОТО; обновлено 01:08
01:08 3296
Армия Мали с российскими наемниками наступает на туарегов
Армия Мали с российскими наемниками наступает на туарегов наш обзор; все еще актуально
16 мая 2026, 12:57 4330
Америка предложила Эмиратам захватить иранский остров
Америка предложила Эмиратам захватить иранский остров The Telegraph
16 мая 2026, 23:15 2289
Теперь и Европа начала переговоры с Ираном
Теперь и Европа начала переговоры с Ираном
16 мая 2026, 22:37 1817
Зеленский поручил ответить на указ Путина
Зеленский поручил ответить на указ Путина
16 мая 2026, 21:59 4670
Мир откладывается. Сторонники Оджалана прячут оружие в пещерах?
Мир откладывается. Сторонники Оджалана прячут оружие в пещерах? Наш обзор
16 мая 2026, 19:34 2945
Еще два золота Азербайджана на чемпионате Европы по борьбе
Еще два золота Азербайджана на чемпионате Европы по борьбе ФОТО
16 мая 2026, 21:21 1704
Америка не знает, что делать с Ираном
Америка не знает, что делать с Ираном обновлено 17:46
16 мая 2026, 17:46 5379

ЭТО ВАЖНО

Неожиданная победа Болгарии на «Евровидении». Израиль на втором месте
Неожиданная победа Болгарии на «Евровидении». Израиль на втором месте видео
06:41 833
У Путина остался только один вариант
У Путина остался только один вариант Die Zeit
01:31 3831
Упавший в Турции беспилотник оказался украинским
Упавший в Турции беспилотник оказался украинским обновлено 00:47
00:47 3233
Затишье перед бурей
Затишье перед бурей ФОТО; обновлено 01:08
01:08 3296
Армия Мали с российскими наемниками наступает на туарегов
Армия Мали с российскими наемниками наступает на туарегов наш обзор; все еще актуально
16 мая 2026, 12:57 4330
Америка предложила Эмиратам захватить иранский остров
Америка предложила Эмиратам захватить иранский остров The Telegraph
16 мая 2026, 23:15 2289
Теперь и Европа начала переговоры с Ираном
Теперь и Европа начала переговоры с Ираном
16 мая 2026, 22:37 1817
Зеленский поручил ответить на указ Путина
Зеленский поручил ответить на указ Путина
16 мая 2026, 21:59 4670
Мир откладывается. Сторонники Оджалана прячут оружие в пещерах?
Мир откладывается. Сторонники Оджалана прячут оружие в пещерах? Наш обзор
16 мая 2026, 19:34 2945
Еще два золота Азербайджана на чемпионате Европы по борьбе
Еще два золота Азербайджана на чемпионате Европы по борьбе ФОТО
16 мая 2026, 21:21 1704
Америка не знает, что делать с Ираном
Америка не знает, что делать с Ираном обновлено 17:46
16 мая 2026, 17:46 5379
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться