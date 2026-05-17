Крупнейшая атака на Москву: есть погибшие и раненые. Заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил ВСУ и СБУ за точность и удары по Московскому региону России.
«Наши ответы на затягивание войны со стороны России и удары по нашим городам и населённым пунктам вполне справедливы. На этот раз украинские санкции с дальнобойным эффектом затронули Московский регион, и мы чётко заявляем россиянам: их государство должно положить конец этой войне. Украинские производители дронов и ракет продолжают свою работу. Благодарен СБУ и всем Силам обороны Украины за меткость. Расстояние от государственной границы Украины — более 500 км», - сказал Зеленский.
Украинский лидер подчеркнул, что концентрация российских средств ПВО в Московском регионе — самая высокая в России, но украинская армия смогла преодолеть их.
*** 11:39
Ночью украинские дроны пытались атаковать Московский НПЗ. Завод находится на окраине Москвы, в черте города, в районе Капотня.
Мэр города Сергей Собянин заявил, что беспилотники ударили рядом с проходной, пострадали рабочие. При этом, по его словам, ущерба для производственного процесса на заводе нет.
Украинские телеграм-каналы тем временем распространяют видео, как утверждается, момента ударов по НПЗ.
May 17, 2026
На территории московского аэропорта Шереметьево после атаки возник пожар, сообщают российские телеграм-каналы.
Предварительно, на фото запечатлен район ВПП-3 (третья взлетно-посадочная полоса). Что именно горит, неизвестно. В аэропорту подтвердили «падение обломков БПЛА».
«Обломки находятся на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов. На месте работают оперативные службы, обеспечиваются необходимые меры безопасности. Пострадавших и разрушений в районе аэропорта нет. Ситуация в пассажирских терминалах спокойная. Аэропорт Шереметьево обеспечивает обслуживание пассажиров и воздушных судов в стабильном режиме», — говорится в релизе.
«Все сотрудники, которые работали на стойках регистрации и в магазинах покинули свои рабочие места. Было выключено основное табло, только реклама крутилась. Через громкоговоритель просили сохранять спокойствие и отойти от окон», - рассказал один из пассажиров.
*** 10:14
За ночь ПВО сбила 81 беспилотник в небе над Москвой, всего за сутки сбиты более 120 БПЛА, летевших на российскую столицу, утверждают власти города.
12 человек, по предварительным данным, ранены в результате попадания беспилотников, сообщил мэр Москвы Собянин.
Беспилотник ударил возле проходной Московского НПЗ, пострадали строители.
По данным губернатора Подмосковья Воробьева, в Химках в результате попадания дрона погибла женщина. Еще один человек находится под завалами.
Мужчина и женщина погибли в деревне Погорелки в Мытищах. Там БПЛА попал в строящийся дом.
В Красногорске дрон попал в многоквартирный жилой дом, повреждены несколько квартир, из жителей никто не пострадал.
В Истринском районе дрон попал в многоквартирный дом в Дедовске и шесть частных домов в поселке Агрогородок. По предварительной информации, пострадали трое мужчин и одна женщина.
Частный дом загорелся в деревне Субботино в Наро-Фоминском округе в результате падения БПЛА. Никто не пострадал.
Атакованы также инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах.
Московские аэропорты приостанавливали работу. Обломки БПЛА упали на территорию аэропорта Шереметьево. Пострадавших и разрушений нет, сообщила пресс-служба.
