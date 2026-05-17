Жесткая предвыборная риторика: «Амбал», «Безмозглый шпион» и «Тупой Гаго» против «глупца»
Крупнейшая атака на Москву: есть погибшие и раненые. Заявление Зеленского

видео; обновлено 13:44
13:44 5613

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил ВСУ и СБУ за точность и удары по Московскому региону России.

«Наши ответы на затягивание войны со стороны России и удары по нашим городам и населённым пунктам вполне справедливы. На этот раз украинские санкции с дальнобойным эффектом затронули Московский регион, и мы чётко заявляем россиянам: их государство должно положить конец этой войне. Украинские производители дронов и ракет продолжают свою работу. Благодарен СБУ и всем Силам обороны Украины за меткость. Расстояние от государственной границы Украины — более 500 км», - сказал Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что концентрация российских средств ПВО в Московском регионе — самая высокая в России, но украинская армия смогла преодолеть их.

*** 11:39 

Ночью украинские дроны пытались атаковать Московский НПЗ. Завод находится на окраине Москвы, в черте города, в районе Капотня.

Мэр города Сергей Собянин заявил, что беспилотники ударили рядом с проходной, пострадали рабочие. При этом, по его словам, ущерба для производственного процесса на заводе нет.

Украинские телеграм-каналы тем временем распространяют видео, как утверждается, момента ударов по НПЗ.

На территории московского аэропорта Шереметьево после атаки возник пожар, сообщают российские телеграм-каналы.

Предварительно, на фото запечатлен район ВПП-3 (третья взлетно-посадочная полоса). Что именно горит, неизвестно. В аэропорту подтвердили «падение обломков БПЛА».

«Обломки находятся на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов. На месте работают оперативные службы, обеспечиваются необходимые меры безопасности. Пострадавших и разрушений в районе аэропорта нет. Ситуация в пассажирских терминалах спокойная. Аэропорт Шереметьево обеспечивает обслуживание пассажиров и воздушных судов в стабильном режиме», — говорится в релизе.

«Все сотрудники, которые работали на стойках регистрации и в магазинах покинули свои рабочие места. Было выключено основное табло, только реклама крутилась. Через громкоговоритель просили сохранять спокойствие и отойти от окон», - рассказал один из пассажиров.

*** 10:14 

За ночь ПВО сбила 81 беспилотник в небе над Москвой, всего за сутки сбиты более 120 БПЛА, летевших на российскую столицу, утверждают власти города.

12 человек, по предварительным данным, ранены в результате попадания беспилотников, сообщил мэр Москвы Собянин.

Беспилотник ударил возле проходной Московского НПЗ, пострадали строители.

По данным губернатора Подмосковья Воробьева, в Химках в результате попадания дрона погибла женщина. Еще один человек находится под завалами.

Мужчина и женщина погибли в деревне Погорелки в Мытищах. Там БПЛА попал в строящийся дом.

В Красногорске дрон попал в многоквартирный жилой дом, повреждены несколько квартир, из жителей никто не пострадал.

В Истринском районе дрон попал в многоквартирный дом в Дедовске и шесть частных домов в поселке Агрогородок. По предварительной информации, пострадали трое мужчин и одна женщина.

Частный дом загорелся в деревне Субботино в Наро-Фоминском округе в результате падения БПЛА. Никто не пострадал.

Атакованы также инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах.

Московские аэропорты приостанавливали работу. Обломки БПЛА упали на территорию аэропорта Шереметьево. Пострадавших и разрушений нет, сообщила пресс-служба.

