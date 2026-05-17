Крупнейшая атака на Москву: есть погибшие и раненые. Заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил ВСУ и СБУ за точность и удары по Московскому региону России. «Наши ответы на затягивание войны со стороны России и удары по нашим городам и населённым пунктам вполне справедливы. На этот раз украинские санкции с дальнобойным эффектом затронули Московский регион, и мы чётко заявляем россиянам: их государство должно положить конец этой войне. Украинские производители дронов и ракет продолжают свою работу. Благодарен СБУ и всем Силам обороны Украины за меткость. Расстояние от государственной границы Украины — более 500 км», - сказал Зеленский. Украинский лидер подчеркнул, что концентрация российских средств ПВО в Московском регионе — самая высокая в России, но украинская армия смогла преодолеть их.

*** 11:39 Ночью украинские дроны пытались атаковать Московский НПЗ. Завод находится на окраине Москвы, в черте города, в районе Капотня. Мэр города Сергей Собянин заявил, что беспилотники ударили рядом с проходной, пострадали рабочие. При этом, по его словам, ущерба для производственного процесса на заводе нет. Украинские телеграм-каналы тем временем распространяют видео, как утверждается, момента ударов по НПЗ.

На территории московского аэропорта Шереметьево после атаки возник пожар, сообщают российские телеграм-каналы. Предварительно, на фото запечатлен район ВПП-3 (третья взлетно-посадочная полоса). Что именно горит, неизвестно. В аэропорту подтвердили «падение обломков БПЛА». «Обломки находятся на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов. На месте работают оперативные службы, обеспечиваются необходимые меры безопасности. Пострадавших и разрушений в районе аэропорта нет. Ситуация в пассажирских терминалах спокойная. Аэропорт Шереметьево обеспечивает обслуживание пассажиров и воздушных судов в стабильном режиме», — говорится в релизе. «Все сотрудники, которые работали на стойках регистрации и в магазинах покинули свои рабочие места. Было выключено основное табло, только реклама крутилась. Через громкоговоритель просили сохранять спокойствие и отойти от окон», - рассказал один из пассажиров.