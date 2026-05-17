Бомбят Украину: есть жертвы

В результате удара БПЛА по автозаправке в Запорожском районе пострадала 25-летняя девушка, начался пожар. Как сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, за сутки ранены 7 человек.

В Днепре в результате атаки пострадали три человека, заявил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. По его словам, 70-летняя женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии, в частном доме начался пожар. Также к врачам обратились двое мужчин 50 и 60 лет.

Кроме того, в Криворожском районе пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы. Мужчины 26 и 52 лет находятся в тяжелом состоянии, 33-летняя женщина в состоянии средней тяжести. В Синельниковском районе пострадал 58-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что в результате атак 1 человек погиб, еще 15 получили ранения, из них 1 ребенок. Позднее он добавил, что в больнице скончалась 22-летняя девушка, накануне попавшая под обстрел в центре Херсона.