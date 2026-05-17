Президент Молдовы об указе Путина: Ему нужно больше солдат для войны

Упростив получение гражданства России жителям сепаратистского Приднестровья , российский президент Владимир Путин намерен мобилизировать больше солдат для войны против Украины. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, комментируя указ Путина.

«Вероятно, им (россиянам) нужно больше людей для войны в Украине», - сказала Санду.

Также Санду предположила, что указ российского президента направлен на угрозу Молдове в связи с ее попытками реинтеграции Приднестровья.

«С начала войны в Украине большинство жителей региона приняли молдавское гражданство, потому что чувствовали себя в большей безопасности, имея гражданство Молдовы, а не России», - заявила Санду.

На вопрос о том, может ли Путин заблокировать членство Молдовы в ЕС из-за Приднестровья, Санду ответила: «Только Евросоюз может решить, может ли Молдова стать его частью или нет. Россия к этому не имеет никакого отношения».