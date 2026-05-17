Жесткая предвыборная риторика: «Амбал», «Безмозглый шпион» и «Тупой Гаго» против «глупца»
Президент Молдовы об указе Путина: Ему нужно больше солдат для войны

Упростив получение гражданства России жителям сепаратистского Приднестровья, российский президент Владимир Путин намерен мобилизировать больше солдат для войны против Украины. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, комментируя указ Путина.

«Вероятно, им (россиянам) нужно больше людей для войны в Украине», - сказала Санду.

Также Санду предположила, что указ российского президента направлен на угрозу Молдове в связи с ее попытками реинтеграции Приднестровья.

«С начала войны в Украине большинство жителей региона приняли молдавское гражданство, потому что чувствовали себя в большей безопасности, имея гражданство Молдовы, а не России», - заявила Санду.

На вопрос о том, может ли Путин заблокировать членство Молдовы в ЕС из-за Приднестровья, Санду ответила: «Только Евросоюз может решить, может ли Молдова стать его частью или нет. Россия к этому не имеет никакого отношения».

