Ильхам Алиев созвонился с Токаевым

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 17 мая позвонил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Как сообщает официальный сайт главы государства, Алиев поздравил Токаева с днем рождения.

В ходе телефонного разговора было подчеркнуто успешное развитие дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Казахстаном, состоялся обмен мнениями по расширению сотрудничества в различных сферах.

Главы государств, как сообщается, с удовлетворением вспомнили неформальный Саммит Организации тюркских государств, состоявшийся 15 мая в городе Туркестане, и отметили важность этого мероприятия с точки зрения укрепления солидарности и многостороннего сотрудничества в тюркском мире.