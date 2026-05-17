Премьер Словакии заявил об ошибке Орбана

Словакия не блокировала кредит Украине от Евросоюза на €90 млрд, поскольку тот был принят в соответствии с международным правом, заявил премьер республики Роберт Фицо на встрече со студентами. Запись опубликована на YouTube.

«Я был против этого кредита, и Словакия в этом кредите не участвует — так же как это сделали Чешская Республика и Венгрия. Но поскольку этот кредит был принят в соответствии с международным правом, я уже не могу его блокировать. В этом, по моему мнению, Виктор Орбан допустил ошибку. Нельзя блокировать то, что уже согласовано, что просто принято», — сказал Фицо.

Премьер заверил, что, несмотря на это, остается много «пространства для суверенной политики».

ЕС принял решение о финансировании Украины в 2026–2027 годах за счет кредита из общего бюджета блока еще в декабре 2025-го, однако ситуация затянулась из-за вето Будапешта на фоне приостановки поставок нефти в Венгрию и Словакию по южной ветке трубопровода «Дружба».

Страны сочли, что транзит был прекращен по политическим причинам. В ответ Венгрия наложила вето на выделение Киеву €90 млрд из бюджета Евросоюза, а также на введение новых санкций против России до тех пор, пока поставки не возобновятся.