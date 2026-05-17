Стабильный тупик Трампа

Визит президента США Дональда Трампа в Пекин не принес крупных прорывов, однако показал возвращение США и Китая к более привычному формату соперничества после острой фазы торговой войны, пишет Reuters.

Переговоры Трампа и председателя КНР подтвердили, что ключевые противоречия между странами сохраняются.

При этом, по оценкам аналитиков, Китай после встречи оказался в более выгодном положении, учитывая отказ от жесткого подхода администрации Трампа к торговле. Эксперты считают, что в ходе прошлогодней торговой войны Трамп, по-видимому, переоценил силу тарифов в принуждении Китая к односторонним уступкам. Теперь же Пекин добился более предсказуемой ситуации и продвигает концепцию «конструктивной стратегической стабильности» в отношениях с США.