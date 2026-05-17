НАТО подняла самолеты

Неопознанный беспилотник снова вошел в воздушное пространство Латвии, сообщили в вооруженных силах страны. Отмечается, что аппарат пересек воздушное пространство республики в ночь на 17 мая, после чего спустя некоторое время покинул его.

Для жителей пяти восточных приграничных регионов страны была объявлена тревога. Кроме того, в небо были подняты истребители миссии НАТО по патрулированию Балтийского воздушного пространства.

Откуда прилетел беспилотник и какова страна его происхождения, не уточняется.