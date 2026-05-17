Венесуэла отдала США сторонника Мадуро

Венесуэльского чиновника колумбийского происхождения Алекса Сааба — союзника бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро — депортировали из Венесуэлы в США через несколько месяцев после задержания, сообщило миграционно агентство Венесуэлы (SAIME).

«Решение о депортации было принято с учетом того, что указанный колумбийский гражданин причастен к совершению различных преступлений в Соединенных Штатах Америки, что является общеизвестным, очевидным и широко освещаемым в средствах коммуникации фактом», — говорится в сообщении агентства в соцсети Х.

Представитель правоохранительных органов США сообщил, что Сааб был арестован в Каракасе в феврале в ходе совместной операции властей США и Венесуэлы, передает Reuters. Его итальянский адвокат Луиджи Джулиано заявил Reuters, что не ведет дела Сааба в США и не может подтвердить депортацию; второй адвокат на запрос не ответил.

Как пишет CBS News со ссылкой на бывшего сотрудника правоохранительных органов США, расследование связано с делом 2021 года против давнего партнера Сааба — Альваро Пулидо. Преследование касается программы CLAP, созданной Мадуро для снабжения бедных венесуэльцев рисом, кукурузной мукой и маслом в условиях гиперинфляции и обесценивания валюты.

В октябре 2024 года Сааб стал министром промышленности и национального производства Венесуэлы. Как пишет телеканал, 54-летний Сааб заработал состояние на госконтрактах, но утратил влияние с приходом нового руководства после свержения Мадуро. Родригес понизила Сааба, уволила из кабинета и лишила роли главного посредника для иностранных инвесторов.

В июле 2019 года США ввели санкции против Сааба, обвинив его в создании «широкой коррупционной сети» в пользу Мадуро, пишет The New York Times. В 2020 году его, несмотря на дипломатический статус, задержали в Кабо-Верде при дозаправке самолета, летевшего в Иран, а в октябре 2021-го экстрадировали в США. Прокуратура обвиняла его в сговоре с целью отмывания доходов, но позднее самые тяжкие обвинения сняли. NYT уточнила, что Сааб является миллиардером.

Экстрадиция 2021 года сорвала переговоры правительства Венесуэлы с оппозицией в Мехико, где Сааб формально состоял в делегации правительства. В декабре 2023-го администрация экс-президента Джо Байдена освободила его в рамках обмена заключенными.