Галибаф будет говорить с китайцами

Спикер Меджлиса Ирана Мохаммад Багер Галибаф назначен специальным представителем страны по делам Китая. Об этом сообщает Tasnim.
На днях CNN со ссылкой на источник сообщал, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хамени «довольно далек от процесса принятия решений и доступен для связи лишь эпизодически». В результате, по словам источника, повседневными операциями фактически управляют высокопоставленные должностные лица Корпуса стражей исламской революции вместе со спикером иранского парламента Галибафом.