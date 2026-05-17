Водителям на заметку: ряд транспортных услуг теперь доступен через mygov

Перечень цифровых сервисов платформы mygov продолжает расширяться - в систему интегрирован ряд услуг и данных в сфере транспорта, предоставляемых Министерством внутренних дел.

Новая интеграция стала очередным шагом на пути централизации государственных услуг в рамках единой цифровой платформы.

Благодаря нововведению граждане теперь могут пользоваться транспортными услугами напрямую через mygov, без необходимости перехода между различными системами и платформами. Такой подход направлен на повышение доступности услуг, упрощение пользовательского опыта и развитие более удобных цифровых сервисов.

В платформу «mygov» интегрированы следующие транспортные услуги и данные:

• Справка о нахождении транспортного средства в розыске или под обременением

• Замена водительского удостоверения

• Справка о повреждении транспортного средства

• Информация о техническом осмотре транспортного средства

Отметим, что воспользоваться услугами граждане могут через категорию «Транспорт» в разделе «Услуги» мобильного приложения, а на веб-портале — выбрав раздел «Министерство внутренних дел».

Информация о техническом осмотре транспортного средства также доступна в разделе данных платформы.

Услуга «Справка о нахождении транспортного средства в розыске или под обременением» позволяет гражданам оперативно получать информацию о правовом статусе транспортного средства. Пользователи могут просматривать имеющиеся справки по своим транспортным средствам, при необходимости формировать новое обращение и получать документ в цифровом формате.

С помощью услуги «Замена водительского удостоверения» пользователи могут пройти весь процесс заявки полностью в цифровом формате. Платформа позволяет в рамках единой системы осуществлять проверку данных, связанных с заменой водительского удостоверения, выбрать фотографию, определить регистрационный орган и пройти этапы оплаты. После завершения обращения пользователю направляется уведомление о готовности нового водительского удостоверения.

Посредством услуги «Справка о повреждении транспортного средства» граждане могут в цифровом формате оформить обращение, связанное с повреждением транспортного средства. После ввода необходимой информации по происшествию обращение направляется на рассмотрение по назначению, а готовая справка предоставляется через платформу.

Информация о техническом осмотре транспортного средства теперь также доступна на платформе «mygov» в цифровом формате. Пользователи могут просматривать сведения о техническом осмотре своих транспортных средств непосредственно через платформу.

