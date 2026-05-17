У сотрудников ADSEA работы по горло

Чтобы оперативно откачать дождевую воду, скопившуюся на улицах из-за проливных дождей, Объединенная служба водоснабжения крупных городов при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) перешла на усиленный режим работы. Ответственные лица ведомства, а также бригады местных управлений водоканала распределены по разным участкам для проведения аварийно-восстановительных работ.

В Сураханском районе (в поселке Говсан на улице И. Ахлиманова и в поселке Зых на улице И. Сулейманова) специалисты прочищают канализационные коллекторы. Одновременно с этим идет откачка дождевых вод в Сабунчинском районе (поселок Бакиханов, улицы Явера Алиева и Яшара Алиева), Сабаильском районе (на пересечении проспекта Нефтяников и улицы Бюльбюля), Хатаинском районе (улица Мазахира Рустамова), а также в районе насосной станции №3, Багировского моста и на других подтопленных участках. Работы ведутся в непрерывном и экстренном режиме.