Секретные ордера на израильских министров

Как сообщает издание со ссылкой на дипломатический источник, ордера выписаны на трех израильских политиков и двух военных. Пока неизвестно, кого именно обвиняет МУС и когда были выданы ордера.

Имена обвиняемых не приводятся, но издание напоминает об идущем расследовании в отношении израильских министров Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира.

До сих пор общеизвестными ордерами МУС на арест высокопоставленных израильских деятелей были те, что выданы в ноябре 2024 года в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.