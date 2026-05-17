Застрелили Эскобара и его помощника

В Колумбии были застрелены руководитель предвыборной кампании колумбийского кандидата в президенты Маурисио Девиа Эскобар и его помощник Фабиан Кардона, пишет Bloomberg.

Нападение на местный предвыборный штаб кандидата в президенты Абельардо де ла Эсприэльи произошло поздно вечером 15 мая в сельском районе Кубарраль, к югу от столицы Боготы, сообщила губернатор департамента Рафаэла Кортес. Личность нападавших пока не установлена.

По данным Миссии по наблюдению за выборами, в преддверии всеобщих выборов, запланированных на 31 мая, в Колумбии произошли убийства по меньшей мере 61 сотрудника и кандидата на политические должности.

Ранее этот «рекорд» принадлежал Мексике, где 37 политических деятелей были убиты в преддверии всеобщих выборов 2024 года.