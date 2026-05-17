А Керимли встретил Йотову

Президент Болгарии Илиана Йотова 17 мая прибыла с визитом в Баку для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13).
В Международном аэропорту Гейдар Алиев Йотову встретили министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и другие официальные лица.
Президент Сербии Александр Вучич прибыл с визитом в Азербайджан для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13).
В международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев и другие официальные лица.