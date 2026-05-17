Генералы снова взялись за контрабанду

Иран ежедневно контрабандой ввозит в Пакистан более 6 миллионов литров топлива, используя сеть контрабанды, контролируемую Корпусом стражей исламской революции. Пакистанские бизнесмены и активисты транспортной отрасли утверждают, что топливо загружается в автоцистерны и даже бочки на границе с Ираном, а затем перегружается в пикапы и мотоциклы.

Контрабанда топлива является жизненно важным источником дохода для испытывающего нехватку средств Ирана, находящегося под военно-морской блокадой США, и чей прибыльный экспорт нефти был нарушен. Несколько недель бомбардировок со стороны США и Израиля также серьезно повредили инфраструктуру страны и ключевые отрасли промышленности. Иран занимается контрабандой бензина и дизельного топлива в Пакистан примерно с 2013 года, когда Соединенные Штаты значительно ужесточили экономические санкции против Тегерана. Однако есть признаки того, что объемы этой контрабанды увеличились с начала войны 29 февраля 2026 года. В ответ на атаки США и Израиля Иран закрыл Ормузский пролив, один из главных мировых путей снабжения нефтью, что привело к резкому росту мировых цен на топливо и дестабилизации мировой экономики. Иранское топливо транспортируется через 12 контрольно-пропускных пунктов вдоль 900-километровой, легкодоступной границы с Пакистаном. Затем бензин и дизельное топливо загружаются в сотни фургонов и даже мотоциклов в бочках и перевозятся через обширную нищую провинцию Белуджистан. Акбар Нотижай, журналист из Белуджистана, сказал: «Каждый бак вмещает около 60 литров, а пикап может перевозить до 30 баков, или около 1800 литров. Мотоциклы также перевозят несколько баков топлива каждый».

Эксперты утверждают, что иранское топливо также контрабандой переправляется морским путем на лодках в пакистанский порт Гвадар. При этом неясно, как на этот маршрут повлияла военно-морская блокада со стороны США. В мае 2024 года конфиденциальный доклад двух пакистанских разведывательных агентств показал, что из Ирана в Пакистан ежегодно нелегально ввозится бензин и дизельное топливо на сумму более 1 миллиарда долларов. Согласно отчету, ежедневно в Пакистан поступает до шести миллионов литров контрабандного топлива, что составляет около 14 процентов от общего годового потребления страны. В контрабандной сети ежедневно задействовано около 2000 автомобилей и 1300 лодок. Расчеты осуществляются через неформальную систему «хавала», которую трудно отследить, так как она использует посредников вместо банков, и которая иногда применяется вооруженными группировками. В августе 2024 года представитель пакистанских вооруженных сил Ахмед Шариф Чаудхри заявил, что принимаются меры по усилению безопасности на границе с Ираном и ограничению контрабанды топлива.

Он добавил, что объемы контрабанды сократились с 15–16 миллионов литров в день до примерно пяти-шести миллионов литров. Пакистанский нефтетрейдер, пожелавший остаться анонимным, сообщил Radio Farda, что сейчас на каждом из 12 пограничных переходов ежедневно заправляется около 300 автомобилей, по сравнению с примерно 600 машинами до введения ограничительных мер в 2024 году. По словам пакистанских источников, есть признаки того, что контрабанда снова набирает обороты. Источники сообщают, что ранее сеть работала пять дней в неделю, но после ирано-американской войны ее активность возросла до семи дней в неделю. По словам торговцев, водителей и экспертов в Пакистане, местные и провинциальные власти часто закрывают глаза на нелегальный ввоз топлива.