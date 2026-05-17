Генералы снова взялись за контрабанду

Иран ежедневно контрабандой ввозит в Пакистан более 6 миллионов литров топлива, используя сеть контрабанды, контролируемую Корпусом стражей исламской революции. Пакистанские бизнесмены и активисты транспортной отрасли утверждают, что топливо загружается в автоцистерны и даже бочки на границе с Ираном, а затем перегружается в пикапы и мотоциклы.
Контрабанда топлива является жизненно важным источником дохода для испытывающего нехватку средств Ирана, находящегося под военно-морской блокадой США, и чей прибыльный экспорт нефти был нарушен. Несколько недель бомбардировок со стороны США и Израиля также серьезно повредили инфраструктуру страны и ключевые отрасли промышленности.
Иран занимается контрабандой бензина и дизельного топлива в Пакистан примерно с 2013 года, когда Соединенные Штаты значительно ужесточили экономические санкции против Тегерана. Однако есть признаки того, что объемы этой контрабанды увеличились с начала войны 29 февраля 2026 года.
В ответ на атаки США и Израиля Иран закрыл Ормузский пролив, один из главных мировых путей снабжения нефтью, что привело к резкому росту мировых цен на топливо и дестабилизации мировой экономики.
Иранское топливо транспортируется через 12 контрольно-пропускных пунктов вдоль 900-километровой, легкодоступной границы с Пакистаном. Затем бензин и дизельное топливо загружаются в сотни фургонов и даже мотоциклов в бочках и перевозятся через обширную нищую провинцию Белуджистан.
Акбар Нотижай, журналист из Белуджистана, сказал: «Каждый бак вмещает около 60 литров, а пикап может перевозить до 30 баков, или около 1800 литров. Мотоциклы также перевозят несколько баков топлива каждый».
Эксперты утверждают, что иранское топливо также контрабандой переправляется морским путем на лодках в пакистанский порт Гвадар. При этом неясно, как на этот маршрут повлияла военно-морская блокада со стороны США.
В мае 2024 года конфиденциальный доклад двух пакистанских разведывательных агентств показал, что из Ирана в Пакистан ежегодно нелегально ввозится бензин и дизельное топливо на сумму более 1 миллиарда долларов.
Согласно отчету, ежедневно в Пакистан поступает до шести миллионов литров контрабандного топлива, что составляет около 14 процентов от общего годового потребления страны.
В контрабандной сети ежедневно задействовано около 2000 автомобилей и 1300 лодок. Расчеты осуществляются через неформальную систему «хавала», которую трудно отследить, так как она использует посредников вместо банков, и которая иногда применяется вооруженными группировками.
В августе 2024 года представитель пакистанских вооруженных сил Ахмед Шариф Чаудхри заявил, что принимаются меры по усилению безопасности на границе с Ираном и ограничению контрабанды топлива.
Он добавил, что объемы контрабанды сократились с 15–16 миллионов литров в день до примерно пяти-шести миллионов литров.
Пакистанский нефтетрейдер, пожелавший остаться анонимным, сообщил Radio Farda, что сейчас на каждом из 12 пограничных переходов ежедневно заправляется около 300 автомобилей, по сравнению с примерно 600 машинами до введения ограничительных мер в 2024 году.
По словам пакистанских источников, есть признаки того, что контрабанда снова набирает обороты.
Источники сообщают, что ранее сеть работала пять дней в неделю, но после ирано-американской войны ее активность возросла до семи дней в неделю.
По словам торговцев, водителей и экспертов в Пакистане, местные и провинциальные власти часто закрывают глаза на нелегальный ввоз топлива.
Контрабанда обеспечивает дешевым топливом Пакистан — страну с населением 240 миллионов человек, которая сталкивается с дефицитом горючего с начала ирано-иракской войны, когда цены выросли с примерно 250 рупий (0,90 доллара США) до более чем 400 рупий.
Нелегальные поставки также служат важным источником дохода для белуджей — этнической группы, проживающей по обе стороны ирано-пакистанской границы.
Журналист из Кветты Сайед Али Шах отметил, что правительство не смогло создать достаточное количество рабочих мест в Белуджистане, который является самым отсталым регионом страны.
«В результате власти закрывают глаза на контрабанду нефти, рассматривая ее как способ обеспечения средств к существованию в приграничных районах», — добавил он.
Иран также извлекает выгоду из этих схем. Тегеран годами использует сети контрабандистов и тайные флотилии, чтобы обходить санкции США и экспортировать нефть, которая составляет основу его экономики.
По мнению экспертов, эти сети находятся под контролем Корпуса стражей исламской революции. Специалисты также полагают, что США могут оказать давление на Исламабад, чтобы заставить его пресечь нелегальный ввоз топлива из Ирана.