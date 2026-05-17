Азербайджан сильнее всех на чемпионате тюркских стран в Астане

Сегодня в Астане завершился командный чемпионат тюркских стран по шахматам. Соревнование проводилось в трех категориях - среди мужчин, женщин и команд U-16.

Сборные Азербайджана победили в двух из трех турниров. В женском соревновании с участием семи команд коллектив в составе Ульвии Фаталиевой, Гюнай Мамедзаде, Говхяр Бейдуллаевой, Ханым Баладжаевой и Гюльнар Мамедовой одержал четыре победы в шести матчах и с 10 очками занял 1-е место. На 2-м месте Казахстан, на 3-м - Узбекистан.

Лучшими в нашей команде были Говхяр Бейдуллаева и Ханым Баладжаева, набравшие по 4,5 очка.

В соревнованиях U-16 сборная Азербайджана (Хаган Ахмед, Шамси Гараханов, Пашам Ализаде и Лала Гусейнова) выиграла пять матчей из шести и, тоже набрав 10 очков, завоевала золото. Серебро и бронза у первой и второй команд Казахстана.

В составе нашей команды выделим Хагана Ахмеда, выигравшего все шесть партий.