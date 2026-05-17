США диктуют Ирану условия. А в Эмиратах опять горячо

США выдвинули Ирану пять условий для продолжения процесса урегулирования, сообщает агентство Fars.

Документ включает следующие требования: отказ от выплаты какой-либо компенсации ущерба, нанесенного во время бомбардировок иранской территории; вывоз из Ирана в США 400 кг обогащенного урана; на территории исламской республики останется лишь один действующий ядерный объект; США не намерены высвобождать более 25% иранских замороженных средств; вопрос о прекращении войны на всех фронтах, включая Ливан, должен быть решен во время переговоров.

На этом фоне власти ОАЭ заявляют о пожаре в районе АЭС в Абу-Даби. По утверждениям властей, пожар вспыхнул из-за атаки беспилотника, инцидент не повлиял на уровень радиационной безопасности.